التعليم: تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

قالت المتحدثة باسم التعليم ابتسام الشهري، إن قرار تعليق الدراسة بكافة مناطق المملكة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف المناطق.
وصدر قبل قليل قرار بتعليق الدراسة في كافة مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في جميع مناطق المملكة حتى إشعار آخر ، اعتبارًا من غد الاثنين.
جاء ذلك ضمن إجراءات المملكة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.
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