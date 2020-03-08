عقّب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مساء الأحد، على قرار تعليق الدراسة مؤقتًا، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الوضع مطمئن ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الربيعة: الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية؛ ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا.
وأضاف: لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا، ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لم تظهر إصابات بـ«كورونا» في أي منشأة تعليمية.. وتعليق الدراسة إجراء احترازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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