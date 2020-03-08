ربط مستشفى وجوازات المزاحمية بعد 7 أعوام

أكد مدير مستشفى محافظة المزاحمية الدكتور عادل بن عميرة، لـ«دوت الخليج» أن الربط الإلكتروني بين المستشفى والجوازات سيتم تفعيله خلال الأسبوعين القادمين، لخدمة المواطنين في تجديد إقامات العمالة، مثمنا الدور الذي قدمه مدير صحة الرياض الدكتور محمد التويجري في دعمه لتشغيل الربط الإلكتروني.

وكان عدم تفعيل الربط الإلكتروني بين الجوازات والمستشفى العام بمحافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض، تسبب في تعطل إصدار وتجديد إقامات العمالة بالمحافظة والمراكز التابعة لها بعد تعميم المديرية العامة للجوازات بالمملكة قبل 7 سنوات، الذي ينص على عدم تسلم التقارير الورقية للفحص الطبي عند إصدار الإقامات وتجديدها بالجوازات إلا عن طريق الربط الإلكتروني.

دفع غرامة

أوضح المواطن فهد السبيعي، أن عدم تفعيل الربط الإلكتروني عطل تجديد إقامة العاملة المنزلية، على الرغم من أنه لم يتبق على انتهاء الإقامة سوى عدة أيام، مما يعرضه لدفع غرامة تأخير تجديد الإقامة وفق نظام الجوازات في حالة عدم تفعيل الربط بين المستشفى والجوازات في وقت قريب.

تعميم الجوازات

استغرب المواطن سعد العويس، تأخر ربط المستشفى بالجوازات بالرغم من صدور تعميم من الجوازات بالربط إلكترونيا، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين يضطرون للذهاب إلى مستشفيات خاصة لإنهاء الإجراءات بمقابل مادي باهظ، بينما الربط بالمستشفيات الحكومية مجانا.