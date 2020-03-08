إغلاق ساحات مزادات بيع الطيور

أغلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة، ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور، ضمن جهود الأمانة وحرصها للوقاية الصحية في سوق الأنعام.

وقامت إدارة السوق بعمل لجان لمداخل السوق ومخارجه، وتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.