إعداد 567 موهوبا على مهارات القيادة

انتهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أمس، من تدريب 567 طالبا وطالبة من طلابها وطالباتها الموهوبين في 4 مدن، وعلى مدار 6 أسابيع، على برنامج خاص للمهارات الشخصية في دورته الرابعة التي تقام سنويا، بهدف تعزيز شخصياتهم القيادية وزيادة الثقة لديهم، مما يؤهلهم للإسهام في بناء المجتمع.

رحلة الموهوب

شدد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود المتحمي، على أهمية التواصل مع مؤسسة موهبة، خلال العضوية وذلك كي يستطيع الطالب أن يحقق الهدف من هذا الانتساب، ويكون قريبا من كل الأحداث والبرامج التي تطلقها موهبة، ويستفيد منها إلى أقصى حد.

وأضاف «العام الماضي اكتشفنا 18 ألف موهوب وموهوبة، خلال برنامج الكشف عن الموهوبين، والذي يجرى بشكل دوري، وكل موهوب نضع له برنامجا خاصا، ليحقق النجاح وَفْق إمكاناته وظروفه فيما نسميه بـ«رحلة الموهوب».

بناء المهارات

بين المدير العام للبرامج الإثرائية في «موهبة» الدكتور سعود الفاضل، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات المسجلين في موهبة، والذي يقام كل سبت بواقع 5 ساعات وعلى مدار 6 أسابيع، مشيرا إلى إجراء اختبارات اكتشاف الموهوبين لهم سابقا ثم صنفوا على ذلك، مبينا أن البرنامج يركز على بناء المهارات الشخصية لدى الطلاب في الصف الأول والثاني ثانوي، ويتضمن جلسات تدريبية وألعابا وأنشطة خاصة، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب الشخصية، ومساعدتهم على أن يصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بشخصيات قيادية واثقة ومؤثرة، ليسهموا في بناء المجتمع».

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أهداف البرنامج

تنمية وتطوير المهارات الشخصية والقيادية

تطوير مهارات الطلاب الاجتماعية ومهارات التواصل

رفع مستوى الثقة وخلق روح المبادرة

رفع الوعي بنقاط القوة والضعف وفرص التحسين