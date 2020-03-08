7 شهور لانتهاء خزان نجران

أوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران فايز لسلوم لـ«دوت الخليج» أن العمل في مشروع خزان نجران قد تم تسليمه بتاريخ 2020/10/07، مبيناً أن قيمة العقد الأساسية بلغت 19.997.141، وأن نسبة الإنجاز لقائمة الأعمال للموقع العام والمباني المجاورة بلغت 55% والتشطيبات الداخلية للخزان العالي بلغت 48.4%.

وأضاف لسلوم أن نسبة الأعمال الميكانيكية داخل الخزان بلغت 37.8% والأعمال الكهربائية 57.3% وجارٍ العمل على أعمال تأسيس القوى والإنارة بالبدروم الأول والأدوار الـ20 والـ24، مبينا أن تصنيع اللوحات وتوريد الكابلات ووحدات الإنارة والأفياش تحت الإجراء والعمل حاليا.