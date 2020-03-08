أوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران فايز لسلوم لـ«دوت الخليج» أن العمل في مشروع خزان نجران قد تم تسليمه بتاريخ 2020/10/07، مبيناً أن قيمة العقد الأساسية بلغت 19.997.141، وأن نسبة الإنجاز لقائمة الأعمال للموقع العام والمباني المجاورة بلغت 55% والتشطيبات الداخلية للخزان العالي بلغت 48.4%.
وأضاف لسلوم أن نسبة الأعمال الميكانيكية داخل الخزان بلغت 37.8% والأعمال الكهربائية 57.3% وجارٍ العمل على أعمال تأسيس القوى والإنارة بالبدروم الأول والأدوار الـ20 والـ24، مبينا أن تصنيع اللوحات وتوريد الكابلات ووحدات الإنارة والأفياش تحت الإجراء والعمل حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 شهور لانتهاء خزان نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.