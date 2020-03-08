37 ألف عملية عدلية في اليوم

وقالت الوزارة: إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.
وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.
خلال الـ100 يوم الماضية
مليون جلسة قضائية
398 ألف حكم قضائي
17 ألف عملية تخص حصر الورثة
19 ألف إحالة تخص قضايا مالية مبالغها أقل من 20 ألف ريال
44 ألف قضية دعوى مالية
59 ألف إنهاء
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