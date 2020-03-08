37 ألف عملية عدلية في اليوم

نفذت المحاكم في المملكة خلال الـ100 يوم الماضية نحو 3.7 ملايين عملية، منها 1.8 مليون نفذتها المحاكم، و1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابات العدل والخدمات الإلكترونية، ونحو 523 ألف عملية تنفيذ عبر محاكم التنفيذ.

وقالت الوزارة: إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.

وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.

خلال الـ100 يوم الماضية

مليون جلسة قضائية

398 ألف حكم قضائي

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17 ألف عملية تخص حصر الورثة

19 ألف إحالة تخص قضايا مالية مبالغها أقل من 20 ألف ريال

44 ألف قضية دعوى مالية

59 ألف إنهاء