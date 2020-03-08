56 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة في المناطق

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».
وتعد الخدمات المتنقلة أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.
زيارات المناطق
15 موقعا بالجوف
14 القصيم
10 مكة المكرمة
7 المدينة المنورة
3 بمنطقتي عسير ونجران
2 في الرياض وتبوك
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