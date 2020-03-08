البيئة تؤهل 63 منشأة لكشف التسربات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة قائمة المنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات في المباني وعددها 63 منشأة على مستوى المملكة، وذكرت الوزارة أنه عند طلب تقرير من المستفيد فعليه التعامل مع هذه المنشآت المؤهلة وفقاً للعمل المزمع تقديمه من قبل المنشآت، داعيةً إلى التفاهم المسبق على سعر الخدمة، مشددةً على أن أي تقرير خارج المنشآت المؤهلة لا يعتمد. الكشف عن تسربات المباني 01 حماية الطبقة الأسمنتية 02 معالجة ارتفاع الفاتورة 03 إيقاف هدر المياه Advertisements أنواع التسربات الظاهرة الخفية



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