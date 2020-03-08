طلاب متطوعون للعمل في جناح السعودية إكسبو 2020

أطلق الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي حملة لاختيار متطوعين من الطلاب السعوديين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وبعض الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وعقدت ورشة عمل مع رؤساء الأندية الطلابية السعودية وبعض الطلاب السعوديين في 7 جامعات إماراتية، لتستهل عملية اختيار حوالي 1000 متطوع للعمل في جناح المملكة خلال معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيستمر من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

ويمكن للطلاب التقدم عبر منصة رقمية مخصصة لذلك (www.volunteers.ae/KSAPavilion) مرتبطة بالموقع الرسمي لجناح المملكة.

اختيار

سيخضع المتقدمون الناجحون لعملية اختيار تستند إلى الأبحاث التي تشمل التحقق من صحة بياناتهم الشخصية، وإجراء مقابلة تقييمية مسبقة معهم وتقييم لمهاراتهم.

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وعند تخطي هذه المرحلة، سيتلقى الطلاب تدريبات مكثفة لشغل وظائف محددة بناءً على مهاراتهم، وعند الانتهاء منها ستتم مكافأتهم خلال حفل تخرج خاص، على أن يتوزع عدد المقبولين في البرنامج مناصفة بين الذكور والإناث تماشياً مع سياسة تكافؤ الفرص.

سفراء

قالت رئيسة قسم خدمات الزوار، المسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح السعودية ثريا البدران «يوفر برنامجنا لهؤلاء الطلاب فرصة لا تتكرر للعمل كسفراء لبلادنا على المسرح العالمي، والقيام بأدوار تطوعية متنوعة خلال إكسبو 2020 واكتساب خبرة عملية لا تُضاهى، كما سيكتسب الطلاب خبرات فريدة، وسيطورون أنفسهم شخصياً ومهنياً، كما يوفر إكسبو 2020 دبي للشعب السعودي فرصة لإظهار للعالم عمق ارتباطنا به، ليكون هؤلاء السفراء الطلاب مثالاً متميزاً لذلك».

جامعات إماراتية يتم الاختيار بين طلابها.