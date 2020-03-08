شرطة عسير: لا صحة لإقامة المخالفين في مكب نفايات أبها

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ مخالفي نظام الحدود من مكبٍّ للنفايات بمدينة أبها مأوى دائما لهم للإقامة.

وأوضح أن الجهات الأمنية تواصل مهامها لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والحدود في جميع المواقع بمنطقة عسير، ومن بينها الموقع المشار إليه، وتم الأحد ضبط 9 أشخاص من مخالفي أنظمة الحدود فيه، وجميعهم من جنسية عربية.