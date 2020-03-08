عاجل-تعليق حلقات تحفيظ القرآن والدروس والبرامج الدعوية والدراسة في الدور النسائية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف ال الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله