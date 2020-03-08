السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليومية في إيطاليا إلى 366



روما 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.

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23:06ت م

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