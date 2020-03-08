السعودية اليوم / فرنسا تسجل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا



باريس 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19 .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.

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23:04ت م

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