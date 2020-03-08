السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" في ألمانيا إلى 902 حالة



برلين 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة .

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصاً.

من جانبه أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

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23:04ت م

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