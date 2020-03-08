السعودية اليوم / اكتشاف 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الإصابات الست الجديدة توزعت على محافظات بغداد والمثنى والأنبار وذي قار والنجف وميسان بواقع إصابة واحدة لكل محافظة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 61 إصابة مؤكدة .

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن وفاة شخصين مصابين بفيروس"كورونا" في محافظتي ميسان وبابل.

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22:41ت م

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