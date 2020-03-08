السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلّق جميع اختباراتها في المملكة



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة حتى إشعار آخر في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من غد الاثنين، حيث يشمل القرار الاختبارات التعليمية والمهنية واللغوية.

وجاء قرار معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات كإجراء احترازي وتدابير وقائية أعلنت عنها الجهات المسؤولة.

ويأتي قرار تعليق الاختبارات استمراراً لاهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم.

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22:39ت م

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