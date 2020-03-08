السعودية اليوم / محافظ بحرة يتفقد مستشفى ابن سيناء والمراكز الصحية



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ بحرة رجاء السلمي اليوم عدداً من المواقع والمرافق الطبية في المحافظة، شملت مستشفى ابن سيناء ومركز صحي حداء ومركز صحي بحرة.

والتقى خلال الجولة بالعاملين في المستشفى والمراكز واطلع على آلية العمل داخلها، ووقف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

واستمع السلمي لشرح مفصل عن الخطط والاستعدادات للتوعية وتحديدًا فيما يتعلق بفايروس كورونا، وكيفية التعامل مع أي طوارئ أو حالات يتم الاشتباه فيها، مقدماً شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة، مثمناً جهودهم في توعية المجتمع والمحافظة على أمنه الصحي.

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22:14ت م

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