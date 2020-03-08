السعودية اليوم / الدكتور محمد بن سعيد متحدثاً رسمياً للشؤون الإسلامية



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف فضيلة الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف متحدثاً رسمياً للوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في إبراز رسالة الوزارة إعلامياً، لاسيما وأنها تمارس عملاً يرتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً، من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة.

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21:38ت م

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