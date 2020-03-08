السعودية | التعليم: تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:07 مساءً, 8 مارس 2020 م المناطق - الرياض أكدت المتحدث الرسمي بإسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.

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