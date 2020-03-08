شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدروس العلمية وحلقات القرآن في جميع المساجد والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19).
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