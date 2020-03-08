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حقيقة إقامة مخالفي نظام الحدود في «مكب النفايات» بأبها

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ مخالفي نظام الحدود من مكبٍ للنفايات بمدينة أبها مأوى دائم لهم للإقامة.

وأوضح أن الجهات الأمنية تواصل مهامها لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والحدود في جميع المواقع بمنطقة عسير، ومن بينها الموقع المشار إليه، وتم اليوم الأحد ضبط 9 أشخاص من مخالفي أنظمة الحدود فيه، وجميعهم من جنسية عربية.

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