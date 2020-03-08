شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إقامة مخالفي نظام الحدود في «مكب النفايات» بأبها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن الجهات الأمنية تواصل مهامها لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والحدود في جميع المواقع بمنطقة عسير، ومن بينها الموقع المشار إليه، وتم اليوم الأحد ضبط 9 أشخاص من مخالفي أنظمة الحدود فيه، وجميعهم من جنسية عربية.
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