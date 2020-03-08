شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 3 باكستانيين في «الربع الخالي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

عثر حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اليوم، على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية فقدوا في صحراء الربع الخالي.

وتلقت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بلاغًا يفيد بفقدّ 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية في صحراء الربع الخالي، وعلى الفور، جرى تكليف دوريات حرس الحدود بالبحث عنهم.