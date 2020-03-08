شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي»: التعليق لهيئة التدريس متروك لمديري الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبر "تويتر": "قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس والدراسات العليا، أما أعضاء هيئة التدريس والموظفين من فنيين وإداريين فقرار تعليق الدراسة عائد لصلاحية مديري الجامعات".
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم الجامعي»: التعليق لهيئة التدريس متروك لمديري الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.