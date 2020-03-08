شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي»: التعليق لهيئة التدريس متروك لمديري الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل.

وقال عبر "تويتر": "قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس والدراسات العليا، أما أعضاء هيئة التدريس والموظفين من فنيين وإداريين فقرار تعليق الدراسة عائد لصلاحية مديري الجامعات".