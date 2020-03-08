شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل في الدوائر الحكومية بمكة.. الإمارة ترد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن صحة وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة.

وقالت عبر "تويتر": "لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف".