شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل في الدوائر الحكومية بمكة.. الإمارة ترد والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف".
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