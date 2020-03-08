شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة. وقالت عبر "تويتر": "إشارة إلى تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا، تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين ١٤/ ٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م، وحتى إشعار آخر".

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