شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لم تظهر إصابات بـ«كورونا» في أي منشأة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل
وتابع عبر "تويتر": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".
وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
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