شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لم تظهر إصابات بـ«كورونا» في أي منشأة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية.

وتابع عبر "تويتر": "لكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".

وأضاف: "يأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".