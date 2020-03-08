شكرا لقرائتكم خبر عن تراحم الشرقية : استقبال المراجعين عن طريق الموقع الالكتروني والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات وقائية واحترازية لسلامة الموظفين والمراجعين

اتخذت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية العديد من القرارات التي تهدف للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا بين موظفيها ومستفيديها حيث أعلنت عن إيقاف استقبال المستفيدين بشكل مباشر من خلال الفروع مع استمرار تقديم الخدمات من خلال البدائل الالكترونية ممثلة في الموقع الالكتروني والاتصال الهاتفي

من جانبه، أوضح د. يوسف بن عمر الراشد المدير التنفيذي للجنة تراحم الشرقية، أن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اللجنة تأتي متوافقة مع الإجراءات الصحية الموصى بها من قبل الجهات المختصة بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من المستفيدين والموظفين لا سيما وأن مستفيدي لجنة تراحم الشرقية يتوزعون في مختلف محافظات المنطقة الشرقية الأمر الذي يوجب التعامل مع الموقف واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة

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وأضاف : سيتمكن المستفيدون من الحصول على كافة خدمات اللجنة من خلال زيارة الموقع الالكتروني لتراحم الشرقية على الرابط : http://trahum.sicbook.com/help_Request_online.aspx حيث يستطيعون من خلاله تسجيل بياناتهم ورفع الملفات والمستندات المطلوبة منهم أو الدخول على صفحة المستفيدين لمن تم تسجيلهم مسبقاً

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم تعميمها على كافة فروع اللجنة بالإضافة إلى المركز التربوي التعليمي الخاص بأبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لأكثر من 700 أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.