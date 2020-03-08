2020-03-08

ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في العراق وألمانيا وإيطاليا

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.

من جانبه أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

كما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.

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وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا ” في العراق.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الإصابات الست الجديدة توزعت على محافظات بغداد والمثنى والأنبار وذي قار والنجف وميسان بواقع إصابة واحدة لكل محافظة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 61 إصابة مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن وفاة شخصين مصابين بفيروس”كورونا” في محافظتي ميسان وبابل.

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