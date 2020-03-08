تعليم رجال ألمع يعتمد صرف 7 ملايين ريال مكافآت

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع صرف 7 ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك مكافأة شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة للعام الحالي.

Advertisements

وأشار مدير التعليم، إبراهيم بن يحيى كدوان، إلى دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معبرًا عن شكره لوزير التعليم حمد آل الشيخ ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.

وثمن كدوان جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، موضحًا أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر