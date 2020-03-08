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تقويم التعليم والتدريب تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

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2020-03-08

تقويم التعليم والتدريب تعلّق جميع اختباراتها في المملكة

يشمل التعليمية والمهنية واللغوية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة حتى إشعار آخر في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من غد الاثنين، حيث يشمل القرار الاختبارات التعليمية والمهنية واللغوية.

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وجاء قرار رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات كإجراء احترازي وتدابير وقائية أعلنت عنها الجهات المسؤولة.

ويأتي قرار تعليق الاختبارات استمراراً لاهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم.

 

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