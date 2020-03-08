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وزير الصحة يؤكد أن تعليق الدراسة إجراء وقائي ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة. وقال في تغريدة له بـ " تويتر " اليوم : "الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً". وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.



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