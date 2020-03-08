محمد بن مسعود - الدمام - قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. محافظ الطائف يقلّد "الثمالي" رتبة عميد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-08 قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. Advertisements 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:46 PM قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. ، محافظ الطائف يقلّد "الثمالي" رتبة عميد ،

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