محمد بن مسعود - الدمام - إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-08 ‏‫أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه ‏لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة ‫القطيف. 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:43 PM Advertisements أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" ‏‫أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه ‏لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة ‫القطيف. ، إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة ،

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