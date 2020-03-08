محمد بن مسعود - الدمام - هيئة تقويم التعليم تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-08 أعلنت هيئة ‫تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في السعودية بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر. 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:32 PM اخر تعديل 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 Advertisements 11:14 PM أعلنت هيئة ‫تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في السعودية بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر. ، هيئة تقويم التعليم تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة ،

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