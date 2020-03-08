رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441، ينتظر مستفيدي المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعية لعام 1441 التي طال انتظارها كثيراً حيث لم يتم صرفها منذ شهر رجب العام الماضي وبذلك يكون مرة عاما كاملاً عليها، مما جعل الكثير من المستفيدين منها يشعرون بالقلق وانتشرت الشائعات حول توقف صرفها وهذا كله بسبب عدم صرفها، مما جعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترد على تلك الشائعات وأكدت أنها ليس صحيحة وأن المساعدة المقطوعة ليس لها موعد محدد لصرفها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

يرغب الكثيرون من المساعدة المقطوعة صرفها قبل حلول شهر رمضان وهذا لشراء كل مستلزمات الشهر التي كما نعرف جيدا أنه يحتاج إلى ميزانية خاصة به، ومن جانبه صرح مصدر مسئول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم التجهيز حاليا والاستعداد لبدء صرفها في شهر شعبان القادم وهذا لكي يستعد المواطنون للشهر الكريم.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

بعد أن بحث الكثيرون من المستحقين المساعدة المقطوعة عن إمكانية الاستعلام عنها قررنا من خلال موقعنا عرب نيوز أن نستعرض عليهم كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والتي تتم من خلال التالي:

المساعدة المقطوعة تم توفيرها من قبل السلطات السعودية للمواطنين الأكثر احتياجا وأصحاب الدخل المنخفض وهذا لتوفير مستوى معيشة جيد والتغلب على مصاعب الحياة.