موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفة 28 عن شهر مارس 2020 رابط الاستعلام عن موعد إيداع حساب المواطن

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28، عمليات بحث مكثفة الآن للاستعلام عن موعد صرف الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن الذي يعتبر واحد من أهم وأشهر برامج الدعم والمساعدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم انطلاقه ليكون هو عوناً لأصحاب الدخل المنخفض والأسر المحتاجة في المملكة، وسوف نستعرض عليكم متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز موعد صرف الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن.

موعد إيداع برنامج حساب المواطن

حددت وزارة العمل بالسعودية اليوم العاشر من الشهر الميلادي ليكون هو يوم إيداع المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وسيتم صرف الدفعة 28 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10/3/2020، وسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للمستحقين لتبلغهم نزول القبض في الحسابات البنكية لهم.

شروط استحقاق أهلية برنامج حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في السعودية دائما ولا يغيب عنها أكثر من 90 يوماً في العام.

أن لا يكون سبق وتم الحكم عليه في قضايا تستحق الحبس.

أن يكون من أصحاب الدعم المنخفض والأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات.

رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن الدفعة 28

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم حساب المواطن، وكتابة رقم السجل للاستعلام عن موعد صرف الدفعة 28 وأيضاً يتم التسجيل من خلال هذا الرابط للحصول على الدفعات الجديدة.