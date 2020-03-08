شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق ‘‘فنانة لبنانية‘‘ بعد 5أيام من الزفاف.. تزوجت سعودي وكويتي للاستغلال المادي فكانت نهايتها صادمة! شاهد من تكون؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - دخلت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، في نوبة بكاء بسبب الحديث عن زواجها وإنجابها لطفلها الأول “يوسف”، موضحة أنه مريض هذه الفترة ورغم هذا تواصل ما عليها من التزامات ومواعيد.

قد يهمك ايضاً:

طلاق ‘‘فنانة لبنانية‘‘ بعد 5أيام من الزفاف.. تزوجت سعودي وكويتي للاستغلال المادي فكانت نهايتها صادمة! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)

عاجل : محمد بن سلمان يأمر بإغلاق هذه المؤسسات الحكومية في كافة مناطق السعودية .. وإقفال عشرات المنشئات الخاصة

أول ظهور لـ‘‘الملك سلمان‘‘ بعد نبأ ‘‘تدهور حالته الصحية‘‘.. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو)



العثور على ‘‘طلاسم سحرية‘‘ مربوطة في الكعبة المشرفة .. وضجة واسعة تهز السعودية .. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

شاهد صدام حسين تنبأ باجتياح فيروس ‘‘كورونا’’ إيران والعرب.. ابنته ‘‘رغد‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه وتنشر هذا (الفيديو) ماذا قال؟

أول ظهور للأمير “بن نايف“ بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبح؟؟ (صورة)

هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير

عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟



رواية سعودية رسمية تنسف كلما سبق: هذه هو “السبب الحقيقي“ لاعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وليس مخطط الانقلاب!

تفاصيل مثيرة.. الصين خدعت العالم بقصة فيروس ‘‘كورونا’’ وتقلب الطاولة على الجميع.. شاهد ‘‘الحقيقة الكاملة‘‘

حيوان النمس يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ فوق شجرة أرادت اصطياده فأصبحت هي الضحية خلال لحظة(شاهد إن كان قلبك قوي)

Advertisements

ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين! (فيديو)

أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



حليمة بولند “عروسة بلاستيك”.. وعمليات تجميل غريبة تثير الجدل.. شاهد كيف أصبح شكلها؟؟



زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)



هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)



عبد الباري عطوان يكشف “تفاصيل جديدة“ عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويفجر مفاجأة مزلزلة عما سيحدث في الأيام القادمة



عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة رهيبة.. شاهد كيف كانت نهايته صادمة بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت؟ (فيديو)



بكاء

وقالت ليلى إسكندر في لقاء تلفزيوني لها من خلال برنامج “السندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، عبر قناة atv الكويت، إنها حضرت للاستوديو رغم مرض ابنها ثم بكت بشدة.

وكشفت ليلى اسكندر، عن زواجها من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط في تصريح تطلقه للمرة الأولى، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق، معلقة: “ما اتفقنا وما مشي الحال واطلعنا ببعض ما اتفقنا والزوج هو رائد العبكل، منوهة أنه لا يزال صديقا لها حتى الآن وتعرّف على زوجها الجديد الفنان السعودي يعقوب.

واستطردت قائلة: “ظللنا أصدقاء لمدة 7 سنوات ولم يجد زوجة أفضل مني ولم أجد زوجا أفضل منه وقلنا يلا نتزوج وبعدها ما حدث اتفاق وحتى الآن أصدقاء ولكن الناس بتركب براسها دراما”.

الزواج من كويتي سابقاً

وردت ليلى اسكندر على الانتقادات التي طالتها بشأن زواجها من رجل أعمال كويتي بغرض الاستفادة منه ماديا والانفصال عنه ثم الزواج من سعودي واستغلاله ماديا أيضا، فقالت: “هذا حكي صحافة صفراء وجرائد وأنا رائد صديقي ولازال”.

وأكدت ليلى اسكندر أنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل في الفترة الحالية أو الماضية، كاشفة أنها قامت بعمل “فيلر فقط”، منوهة أنها عندما اعتنقت الإسلام كان عن اقتناع، موضحة أن دينها الإنسانية وتقرأ دائما عنه وعندما قرأت القرآن الكريم اعتنقت الإسلام، وتابعت أننا صرنا في عام 2020 ومن العيب الحديث عن الديانات وأن هذا سني وآخر شيعي.

وأعربت ليلى إسكندر عن استيائها من تعرض البعض لها بالحديث في عرضها ومحاولة الإيقاع بينها وبين زوجها، معلقة أن شخصيتين -رفضت ذكر اسميهما- ولدتا الغيرة بسبب زواجها من يعقوب الفرحان، لافتة إلى أن البعض حرض زوجها عليها بسبب هذه الغيرة.