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عدن - ياسمين التهامي - ظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برفقة عدد من المسؤولين، اليوم الأحد، بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية.

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أول ظهور لـ‘‘الملك سلمان‘‘ بعد نبأ ‘‘تدهور حالته الصحية‘‘.. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو)



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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الأحد، صورًا جديدة للملك سلمان، أثناء أداء السفيرين محمد بن سليمان المسهر، وإياد بن غازي حكيم، المعينين حديثًا لدى أوكرانيا والأوروغواي، القسم.

وظهر إلى جانب الملك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ومساعدُ السكرتير الخاص للعاهل السعودي، تميم بن عبد العزيز السالم، دون وجود لولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء ظهور "الملك سلمان"، بعد تداول تقارير صحفية تحدثت عن تدهور حالته الصحية وحملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية، شملت أمراء كبارًا في العائلة المالكة، بينهم شقيقه الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف.

وكان آخر ظهور للملك سلمان علنًا، الخميس الماضي، الخامس من آذار/ مارس، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.

وكانت صحف غربية، منها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكدت أمس اعتقال العديد من الشخصيات البارزة في الأسرة المالكة، وعلي رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وشقيقه الأصغر الأمير نواف بين نايف.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن عملية الاحتجاز جرت يوم الجمعة، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى إن احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، له صلة بمحاولة انقلاب"، الأمر الذي أكدته "رويترز" في تقريرها.

وربطت وسائل إعلام بين الاعتقالات وبين تدهور صحة الملك سلمان، ومحاولة ولي العهد محمد بن سلمان، وقف أي اعتراض محتمل على خلافته لأبيه.