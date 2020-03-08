بعد تعليق الدراسة.. الوزير آل الشيخ يوجه بتفعيل «التعليم عن بُعد»

أعلنت وزارة التعليم، مساء الأحد، عن تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من غد الاثنين حتى إشعار آخر، فيما وجَّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بتفعيل المدارس الافتراضية، والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: «إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم؛ تقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الاثنين 14/7/1441هـ حتى إشعار آخر».

وأفادت الوزارة بأن القرار يشمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، مشيرةً إلى أن وزير التعليم وجه، بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة..

وذكرت الوزارة أن اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، قررت ما يلي:

- تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

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- التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلُّم عن بُعد، التي وفَّرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لـ«أبل» و«أندرويد» تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».

- تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، ولتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.

وذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو إلى القلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة إلى الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.