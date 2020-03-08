«مؤسسة النقد»: استمرار عمل البنوك في القطيف وفق الدوام المعتاد

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في محافظة القطيف.
وفي التفاصيل، قالت: «تود مؤسسة النقد العربي السعودي إبلاغ العموم أنه بعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تم تأكيد أن فروع البنوك والمصارف في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التشديد للجميع على أهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة».
وأفادت المؤسسة بأن هذا الإبلاغ يأتي تماشيًا مع الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتًا، زيادةً في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية.
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