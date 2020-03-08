بالفيديو.. وزارة الصحة توضح سلوكيات بسيطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

بثت وزارة الصحة، مساء الأحد، «فيديو جراف» يوضح سلوكيات بسيطة من خلال اتباعها، تتم الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي الفيديو، قالت الوزارة: إذا عطست استخدم المنديل لتغطية أنفك وفمك، لأنك إذا استخدمت يدك فإنك تنقل العدوى للغير عند المصافحة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود منديل يمكن استخدام مرفق اليد في تغطية الأنف.
وأكدت الوزارة، أنه لا حاجة لاستخدام الكمامة إذا كان الشخص لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، أو إذا كان مخالطًا لشخص مريض بالفيروس، فيما أوضحت الوزارة أعراض الإصابة، بأنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وكحة وضيف في التنفس.
وعن كيفية الحماية من الإصابة بالفيروس، أشارت الوزارة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، مع عدم الاحتكاك بأحد تظهر عليه الأعراض، مؤكدة على الاتصال برقم (937) عند الحاجة لأي استفسار.
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