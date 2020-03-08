سفارة المملكة في أذربيجان تطالب السعوديين بتوخي الحذر لمواجهة انتشار «كورونا»

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان، جميع المواطنين بتوخي الحذر والتقيُّد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية؛ لمواجهة انتشار «فيروس كورونا المستجد».

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» نشرت السفارة تنبيهًا، قالت فيه: تأمل السفارة من كل المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية أذربيجان، توخي الحذر والتقيُّد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية المختصة والرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

يأتي في الوقت الذي بثت فيه وزارة الصحة، «فيديو جراف» يوضح سلوكيات بسيطة يمكن من خلال اتباعها، الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وفي الفيديو، قالت الوزارة: إذا عطست استخدم المنديل لتغطية أنفك وفمك؛، لأنك إذا استخدمت يدك فإنك تنقل العدوى للغير عند المصافحة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود منديل يمكن استخدام مرفق اليد في تغطية الأنف.

وأكدت الوزارة، أنه لا حاجة لاستخدام الكمامة إذا كان الشخص لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، أو إذا كان مخالطًا لشخص مريض بالفيروس، فيما أوضحت الوزارة أعراض الإصابة، بأنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وكحة وضيف في التنفس.

وعن كيفية الحماية من الإصابة بالفيروس ، أشارت الوزارة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، مع عدم الاحتكاك بأحد تظهر عليه الأعراض، مؤكدة على الاتصال برقم (937) عند الحاجة لأي استفسار.