لمواجهة «كورونا».. تعليق نظام البصمة بإمارة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها

‏وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم الأحد، بتعليق نظام البصمة مؤقتًا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

ويأتي التوجيه اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات في المملكة لمنع انتشار الفيروس، واستكمالًا للجهود التي اتُّخذت، الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة منسوبي ‫الإمارة.

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الصحة بتجنب السفر والأماكن العامة، وتجنب استقبال الزوار بالمنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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