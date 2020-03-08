قالت وزارة الصحة ممثلةً في التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الشرقية؛ إنه سيتم إلغاء كافة رحلات العمل والرحلات المهنية إلى خارج المملكة؛ وذلك في ضوء احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.
وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.
كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تُلغي رحلات العمل خارج المملكة لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.