«الصحة» تُلغي رحلات العمل خارج المملكة لمنسوبيها

قالت وزارة الصحة ممثلةً في التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الشرقية؛ إنه سيتم إلغاء كافة رحلات العمل والرحلات المهنية إلى خارج المملكة؛ وذلك في ضوء احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطالبت الوزارة، في تعميم لمنسوبيها، بعدم قضاء الإجازات خارج المملكة، إلا في حالات الطوارئ، مع التأكيد لمديري الأقسام والمستشفيات بفحص موظفيها قبل مباشرتهم العمل حال عودتهم من الإجازات الممنوحة لهم.

وأوضحت أنه سيتم إلغاء وإعادة جدولة إجازات الموظفين كافهً دون تكبد لخسائر التذاكر المدفوعة أو رسوم تسجيل المؤتمرات.

كما أكدت إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات ومعارض الأيام العالمية التوعوية.