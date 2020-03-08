بالصور.. وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة في منطقة تبوك

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.



واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على أقسام المركز، التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها الرجالي والنسائي، كما اطلع على تقرير حول أعمال مركز الخريبة والمراكز الأخرى التابعة لقطاع حرس الحدود بتبوك.

