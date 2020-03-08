شرطة عسير توضح حقيقة اتخاذ مخالفين مكبًّا للنفايات مأوى لهم

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ مخالفي نظام الحدود من مكبٍ للنفايات بمدينة أبها مأوى دائمًا لهم للإقامة.
وأوضح القحطاني، أن الجهات الأمنية تواصل مهامها لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والحدود في جميع المواقع بمنطقة عسير، ومن بينها الموقع المشار إليه، مؤكدًا أنه «تم اليوم الأحد ضبط ( 9 ) أشخاص من مخالفي أنظمة الحدود، وجميعهم من جنسية عربية».
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عسير توضح حقيقة اتخاذ مخالفين مكبًّا للنفايات مأوى لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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