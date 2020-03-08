حتى إشعار آخر.. تعليق الدراسة بكافة مناطق المملكة بدءًا من غد

صدر قبل قليل، قرار بتعليق الدراسة في كافة مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في جميع مناطق المملكة حتى اشعار اخر ، اعتبارًا من غد الاثنين.

جاء ذلك ضمن إجراءات المملكة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.

وأمس، أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وجاء ذلك القرار بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد التي يرأسها وزير الصحة وفقًا للأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل اللجنة، وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

Advertisements

وتنفيذًا لقرار وزير التعليم، عقدت لجنة الوزارة المختصة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اجتماعًا لتحديد إجراءات العمل بالقرار.

اقرأ أيضًا:

بدءًا من الغد.. تعليق الدراسة أسبوعين في القطيف وتفعيل التعليم عن بعد