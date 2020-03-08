بالفيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الإرهابية بالجوف

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، العناصر الإرهابية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الاستمرار في مقارعة الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونوه الفريق محسن بتضحيات الجيش اليمني في بلاده في مواجهة الميليشيات الطائفية الانقلابية التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمن واليمنيين.

جاء هذا خلال لقائه في مدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي، الذي أعرب خلاله عن تقديره دور دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومساندتهم للشرعية وللجيش اليمني في معركته المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي.

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