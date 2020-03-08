انقلاب مركبة بالباحة.. وتدخل 3 فرق إسعاف لإنقاذ المصابين

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن انقلاب مركبة مساء اليوم الأحد؛ ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات.

وفي التفاصيل، قال الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم (997) في تمام الساعة 18:06 مساء اليوم الأحد، عن انقلاب مركبة بشمرخ بمحافظة القرى.

وأضاف الزهراني: «تم توجيه ثلاث فرق إسعاف من الهلال الأحمر، والدفع بعدد من آليات الدفاع المدني، إلى موقع الحادث»، مشيرًا إلى أنه «عند وصول أول فرقة، وبإجراء مسح للموقع، اتضح وجود ثلاث إصابات منها حالة توقف قلب وتنفس، وتم التدخل إسعافيًّا وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (cpr) لحين الوصول إلى مستشفى (القرى)، هذا بالإضافة إلى إصابتين أخريين خطيرتين، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى ذاته».