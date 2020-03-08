أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن انقلاب مركبة مساء اليوم الأحد؛ ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات.
وفي التفاصيل، قال الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم (997) في تمام الساعة 18:06 مساء اليوم الأحد، عن انقلاب مركبة بشمرخ بمحافظة القرى.
وأضاف الزهراني: «تم توجيه ثلاث فرق إسعاف من الهلال الأحمر، والدفع بعدد من آليات الدفاع المدني، إلى موقع الحادث»، مشيرًا إلى أنه «عند وصول أول فرقة، وبإجراء مسح للموقع، اتضح وجود ثلاث إصابات منها حالة توقف قلب وتنفس، وتم التدخل إسعافيًّا وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (cpr) لحين الوصول إلى مستشفى (القرى)، هذا بالإضافة إلى إصابتين أخريين خطيرتين، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى ذاته».
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مركبة بالباحة.. وتدخل 3 فرق إسعاف لإنقاذ المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.